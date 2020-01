Lazio-Sampdoria: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del primo anticipo di Serie A che si è concluso proprio in questi istanti.

Una Lazio straripante conquista l’undicesima vittoria consecutiva e continua a coltivare il suo sogno scudetto. Troppo forte la squadra di Simone Inzaghi per una Sampdoria rimasta con la testa a Genova. I biancocelesti mettono in ghiaccio il risultato già nel primo tempo con la doppietta di uno straripante Immobile (uno su rigore) e la zampata del solito Caicedo. I ragazzi di Ranieri non riescono a reagire e prendono la definitiva mazzata in apertura di ripresa, con il 4-0 del neo entrato Bastos. Il mattatore del pomeriggio è ancora Ciro Immobile che chiude la personale tripletta con un altro penalty trasformato al 65′. Il gol della bandiera blucerchiata viene messo a segno al 70′ da Linetty.

Lazio-Sampdoria: il tabellino, i voti e gli highlights

Di seguito, tabellino, voti e highlights della sfida dell’Olimpico di Roma, tra Lazio e Sampdoria, che si è conclusa proprio in questi minuti:

LAZIO: Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6,5 (66′ Vavro 6), Radu 6,5 (49′ Bastos 7); Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7, Lucas Leiva 7, Luis Albero 7,5, Jony 6,5; Caicedo 7,5 (58′ Adekanye 6,5), Immobile 9. All: Inzaghi 8

SAMPDORIA: Audero 5; Bereszyński 5, Chabot 4, Colley 4, Murru 5; Jankto 5 (46′ Ekdal 5,5), Thorsby 5,5, Vieira 5, Linetty 6; Gabbiadini 5 (71′ Bonazzoli 5), Caprari 5,5. All: Ranieri 5

MARCATORI: 7′ Caicedo, 17′ su rig, 20′, 65′ su rig. Immobile, 54′ Bastos, 70′ Linetty

AMMONITI: Vieira (S), Colley (S), Adekanye (L).

ESPULSI: Chabot (S)

>>> CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-SAMPDORIA IN ANTEPRIMA >>>