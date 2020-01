Guasto aereo Olbia-Roma, le scioccanti testimonianze dei passeggeri che ieri sera erano a bordo del velivolo

Tragedia sfiorata quella sul volo partito da Olbia e che avrebbe dovuto terminare la sua corsa all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’aereo della compagnia ‘Air Italy‘ venerdì sera ha avuto un guasto e dopo soli 20 minuti dal decollo ha costretto il pilota a fare un atterraggio di emergenza nello scalo sardo, quello da dove era partito. Panico tra i circa 100 passeggeri, che se la sono davvero vista brutta. Fortunatamente si è risolto tutto senza conseguenze, con i vigili del fuoco in precedenza allertati che non sono nemmeno dovuti intervenire.

Guasto aereo Olbia-Roma, le testimonianze dei passeggeri

“Abbiamo visto il fumo, ma non sentivamo odore di bruciato – racconta all’Ansa la passeggera Luisanna Porcu, responsabile del Centro antiviolenza della provincia di Nuoro – si è creato il panico all’interno dell’aereo, un bambino si è sentito anche male e un signore ha perso le scarpe. Le mascherine dell’ossigeno non sono scese, non sappiamo per quale motivo, le hostess ci dicevano di respirare verso il basso perchè il fumo andava verso l’alto”. Scene di panico e momenti davvero concitati, che per fortuna tra qualche tempo rimarranno solo un brutto ricordo.

Ma tra le persone a bordo dell’aereo Olbia-Roma la sensazione è stata quella che sarebbe potuto capitare il peggio. “In quei momenti abbiamo pensato che potevamo morire – ha proseguito la testimone – abbiamo fatto un atterraggio di emergenza ma sono stati 20 minuti interminabili. Una volta atterrati nell’aereo sono saliti i medici che hanno soccorso il bambino e hanno prestato le cure a chi ne aveva bisogno”. Una brutta avventura, che per fortuna ha avuto un lieto fine. Ora l’aereo verrà attentamente ispezionato per capire le cause del guasto tecnico, mentre Air Italy fa sapere, attraverso una nota ufficiale, che i voli in partenza da Olbia non verranno cancellato ma ci saranno dei ritardi.