Laura Cremaschi e Miss Claudia si sfidano a colpi di décolleté: chi preferite tra la bionda e la bruna di ‘Avanti un altro’?

Sono due ragazze bellissime e hanno fatto innamorare il pubblico maschile anche attraversi i loro esilaranti siparietti nel corso della trasmissione televisiva ‘Avanti un altro‘. Parliamo di Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri, che condividono un super rapporto di amicizia oltre a quello professionale. La 33enne bionda e la 36enne mora pubblicano spesso scatti insieme, come avvenuto proprio di recente con la didascalia ‘🔥 MARE e MONTI 🔥“. Ma entriamo nel dettaglio della foto…

Laura Cremaschi e Miss Claudia da brividi: la Foto

Nella Foto in questione, si vedono Laura e Claudia indossare intimo rispettivamente rosso e nero con una forma davvero eccezionale: entrambe le ragazze si allenano quotidianamente per tonificare il proprio corpo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ecco la FOTO pubblicata in queste ore dalla splendida Laura Cremaschi sul proprio profilo Instagram:

