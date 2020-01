Inter Young è appena stato ufficializzato dalla società. Il calciatore inglese è il nuovo rinforzo del mercato invernale per il tecnico Antonio Conte.

Qualcosa non andava perfettamente sulla fascia mancina dell’Inter e quindi la società ha deciso di correre ai ripari. Asamoah non ha dato quanto sperato e neanche Biraghi si è dimostrato perfettamente all’altezza di quello che chiede Conte. Il tecnico italiano, infatti, vuole degli esterni a tutta fascia, che sappiano fare perfettamente entrambe le fasi del gioco. Veloci, tattici, offensivi ma anche bravi a fare diagonali difensive ed a chiudere in difesa. Gli esterni del 3-5-2 dell’ex allenatore di Chelsea e Juventus sono chiamati a fare gli straordinari ed ad essere praticamente sempre perfetti. Proprio per questo la società alla fine ha deciso di piazzare un colpo importante in questo mercato di gennaio.

Inter, Young è ufficiale: “Sono qui per vincere!”

Dopo settimane alla fine il colpo è arrivato: Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno nato in Inghilterra e da anni al Manchester United ha deciso di cambiare aria nella parte finale della propria carriera. Esperto e con tantissime partite importanti alle spalle, il calciatore ingles eha firmato un contratto con il club nerazzurro. Di seguito le sue prime parole ad Inter TV.

“E’ stata una bellissima giornata oggi per me, grazie per il benvenuto che ho ricevuto da tutti. E’ una sensazione fantastica, sono contento di far parte di questa famiglia nerazzurra. Paul Ince? E’ stato un giocatore straordinario, una leggenda. Sarei felice se potessi seguire le sue tracce. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora, sono qui per questo. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, speriamo di rendere felici i tifosi”.

