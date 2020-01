Calciomercato Juventus, un Big ha chiesto la cessione: aggiornamenti importanti in casa bianconera in vista della seconda parte di stagione.

Novità importanti in casa Juventus in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza di corso Galileo Ferraris non dovrebbe mettere a segno colpi di mercato in entrata, ma occhio alle operazioni in uscita e a possibili addii. Uno dei principali indiziati a fare le valigie è sicuramente Emre Can, che non è sceso in campo nemmeno nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese di qualche giorno fa. Il centrocampista tedesco di origine turca classe ’94 vuole tornare ad essere protagonista e, dunque, spinge per una suo addio immediato.

Calciomercato Juventus, addio di Emre Can?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il procuratore dell’ex Liverpool avrebbe chiesto un confronto immediato con i vertici societari della Juventus per trovare un nuova sistemazione al suo assistito. Emre Can piace a tantissimi club e non avrebbe problemi a trovare una nuova squadra, ma resta da capire quale sarà alla fine la volontà di Agnelli e Paratici. In ogni caso, il futuro del centrocampista di Francoforte sul Meno appare lontano dalla Juve e dall’Italia. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

