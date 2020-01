Nasa e Noaa, caldo record negli ultimi 5 anni: mai così dal 1880. L’Onu annuncia: “Previsti eventi estremi nel corso del 2020”

Secondo le ultimi analisi pubblicate della NASA e della National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA), le temperature globali della superficie terrestre nel 2019, sono state le seconde più calde da quando è iniziata la moderna registrazione dei record nel 1880.

A livello mondiale, le temperature del 2019 sono state seconde solo a quelle del 2016 e hanno continuato la tendenza al riscaldamento a lungo termine del pianeta. Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi degli ultimi 140 anni.

L’anno scorso sono stati registrati 0,98 gradi Celsius in più rispetto alla media del 1951-1980, secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della Nasa.

“Il decennio appena concluso è chiaramente il decennio più caldo mai registrato“, ha dichiarato il direttore del GISS Gavin Schmidt. “Ogni decennio dagli anni ’60 è stato decisamente più caldo di quello precedente“.

Dal 1880, la temperatura media globale della superficie è aumentata di più di 1 grado. Per avere un riferimento, l’ultima era glaciale è stata di circa 5 gradi più fredda delle temperature preindustriali.

Utilizzando modelli climatici e analisi statistiche gli scienziati hanno concluso che questo aumento è stato principalmente dovuto all’aumento dell’anidride carbonica. Le emissioni nell’aria causate dall’uomo, sono quindi responsabili della situazione attuale.

“Nel 2015 abbiamo riscontrato più di 1 grado di surriscaldamento, in tendenza con quanto sta succedendo negli ultimi 5 anni. Non si torna indietro. Sappiamo che le tendenze a lungo termine sono guidate dai crescenti livelli di gas serra nell’atmosfera“, ha detto Schmidt.

Le dinamiche meteorologiche influenzano spesso le temperature regionali, quindi non tutte le parti della Terra hanno sperimentato simili livelli di riscaldamento. Il NOAA ha riscontrato che la temperatura media annuale del 2019 negli Stati Uniti era superiore alla media passata. Ma la regione maggiormente colpita resta l’Artico. In quella zona l’aumento delle temperature è stato tre volte più rapido rispetto al resto del mondo dal 1970.

L’aumento delle temperature nell’atmosfera e nell’oceano stanno contribuendo alla continua perdita di massa dalla Groenlandia e dall’Antartide. Questo porta all’aumento di alcuni eventi estremi, come ondate di calore, incendi, precipitazioni intense.

Caldo record, l’Onu annuncia: “Attesi più eventi estremi nel 2020”

La crisi climatica sta peggiorando. L’ultimo decennio (2010-2019) è stato il più caldo mai registrato, l’ONU ha annunciato in una nota, l’inesorabile riscaldamento globale caratterizzato da un aumento dei fenomeni meteorologici estremi.

Il 2020 sarà un anno molto complicato dal punto di vista meteorologico. “Sfortunatamente, prevediamo un clima molto estremo nel 2020 e nei prossimi decenni, alimentato da livelli record di gas serra che trattengono il calore nell’atmosfera“, ha sottolineato il segretario generale dell’OMM (Organizzazione meteorologica mondiale), Petteri Taalas. “L’anno 2020 è iniziato come si è concluso il 2019, con eventi meteorologici e climatici ad alto impatto“, come in Australia, che “ha registrato il suo anno più caldo e secco in assoluto nel 2019“, ha aggiunto.

