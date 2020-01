Sanremo 2020. Presentato il programma completo del Festival, al via il prossimo 4 febbraio. Come già anticipato, Amadeus sarà affiancato da dieci conduttrici che si alterneranno nelle cinque prime serate

Si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2020. Nella conferenza stampa di martedì 14 gennaio, tenutasi nella città ligure, Amadeus e i vertici Rai hanno svelato il programma delle cinque serate della kermesse canora e gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston.

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane riguardo la presenza di Fiorello e Tiziano Ferro che saranno presenti in tutte le cinque serate e delle dieci presentatrici che affiancheranno Amadeus alla conduzione. Sul palco ci saranno Antonella Clerici, Diletta Leotta, le conduttrici del TG1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez compagna di Cristiano Ronaldo, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, Alketa Vejsiu volto noto della tv albanese, Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi e Mara Venier.

Potrebbe interessarti >>> Sanremo 2020, la Rai fa dietrofront: Rula Jebreal ci sarà

Prima Serata Sanremo, martedì 4 febbraio 2020

Si esibiranno i primi 12 Big con il voto della Giuria Demoscopica e la conseguente classifica provvisoria. Per le Nuove Proposte, ci sarà la sfida diretta tra 4 degli 8 finalisti. Gli sconfitti saranno eliminati definitivamente.

Conduttrici prima serata: Diletta Leotta e Rula Jebreal

Ospiti prima serata: Salmo, Emma Marrone, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, quest’ultimi tre presenti nel cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino, Gli Anni più Belli.

Sanremo, programma seconda serata (5 febbraio)

Prosegue la gara dei Big con gli altri 12 concorrenti che non si sono esibiti la prima sera. Per le Nuove Proposte, le restanti sfide dirette tra gli altri 4 concorrenti presente in gara che decreteranno gli ulteriori 2 finalisti.

Conduttrici seconda serata: Sabrina Salerno, Emma d’Aquino, Laura Chimenti

Ospiti secondo serata: Monica Bellucci e, in attesa di conferma, Al Bano e Romina Power

Terza serata Festival di Sanremo (giovedì 6 febbraio)

Tutti i 24 Big in gara si esibiranno cantando una canzone rappresentativa della storia del Festival. Possibile l’esibizione con cantanti ospiti italiani e stranieri. A decretare il vincitore saranno i voti dei musicisti e dei coristi dell’Orchestra.

Serata di “riposo” per le Nuove Proposte.

Conduttrici terza serata: Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu

Ospiti terza serata: Roberto Benigni, Mika, Lewis Capaldi e duetto Tiziano Ferro e Massimo Ranieri

Festival di Sanremo, la quarta serata (venerdì 7 febbraio)

L’intero cast dei 24 concorrenti si esibirà di nuovo con le canzoni in gara. Voterà solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. I voti faranno media con quelli delle precedente serate decreterà una nuova classifica provvisoria.

Prevista la finale delle Nuove Proposte, con semifinale a 4 e successiva proclamazione del vincitore a metà serata.

Conduttrici quarta serata: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Ospiti quarta serata: Dua Lipa e Johnny Dorelli

Sanremo 2020, la serata finale (sabato 8 febbraio)

Finale dei Big. Le prime tre classificate, dopo l’esibizione dei 24 concorrenti, si contenderanno la vittoria del Festival con un’ulteriore votazione a sistema misto, con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

Conduttrici della Finale: Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello

Ospiti della serata finale: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro (cast del film di Fausto Brizzi). Possibile presenza di Ultimo e Zucchero.



Leggi anche – Diletta Leotta dà l’annuncio ufficiale con un mini abito – FOTO