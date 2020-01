Roma-Juventus: è successo di tutto nella serata dell’Olimpico, compresa l’assegnazione di un rigore ai giallorossi solo dopo l’esame del Var.

Roma-Juventus: la partita è stata riaperta nella ripresa dal rigore perfetto di Diego Perotti. Una svolta importante, figlia ancora una volta del Var perché l’arbitro Di Bello non avdeva visto il tocco con la mano di Alex Sandro.

Sul cross di Dzeko, il turco ha colpito di testa e il laterale juventino si è opposto prima con il corpo ma poi ha spostato il pallone con la mano. Un tocco quasi impercettibile in tempo reale, ma evidente dalle immagini rallentate. Non clamoroso come quello di Smalling nella stessa area sette giorni prima, anche quello puintito con il penalty. Ma comunque in quwsta stagione rigori così ne abbiamo visti assegnare molti.

Così è stato anche qudesta sera. Di Bello è stato richiamato a vedere le immagini al Var e ci ha messo anche poco per prebdere una decisione. Il tocco di mano era volontario e ha spostato il pallone dalla disponibilità di Under. Quindi rigore e gara riaperta.

Mazzoleni richiama Di Bello al Var, la decisione dell’arbitro è corretta



Il rigore assegnato dal Var alla Roma non è servito per ribaltare il risultato, ma conferma che in questa stagione i tocchi di majo sono puniti (quasi) sempre. Nel primo tempo era stato molto intelligente Rabiot che in una situazione simile aveva tenuto il braccio aderentissimo al corpo. E infatti l’ex arbitro Mazzoleni, che era al Var non ha fattio intervenire il direttore di gara.

Non così è stato nella ripresa quando invece l’arbitro è stato richiamato allo schermo. Tutto sommato le proteste bianconere sono state molto limuitate, praticamente nulle quelle di Alex Sandro che si è reso conto subito di avere sbvagliato.