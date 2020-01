Riforma delle pensioni, la proposta dei sindacati: la nuova età pensionabile potrebbe abbassarsi

Quello delle pensioni è uno dei temi principali dell’economia italiana, sul quale di discute da molti anni. La legge Fornero del 2012, messa in atto dalla professoressa e all’epoca Ministro del Lavoro del governo Monti, prevede un età pensionabile di 67 anni, ritenuta eccessiva soprattutto per i lavori più faticosi. Con la scorsa legislatura Lega-Movimento 5 stelle, interrottasi ad agosto, si è passati alla cosiddetta ‘Quota 100‘, che fino al 2021 permetterà volontariamente di andare in pensione anticipata se la somma tra l’età anagrafica e gli anni di contributi versati raggiungerà, per l’appunto, la quota di 100.

Riforma Pensioni, la proposta dei sindacati: si abbassa l’età pensionabile?

L’attuale governo, soprattutto all’interno del Partito Democratico, ha spesso palesato la volontà di rivedere tale legge, ritenendola dannosa per il Paese e utile soltanto a una stretta minoranza del popolo. In questo senso era stata proposto di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni, nella cosiddetta ‘Quota 102‘. I sindacati Cgil e Uil hanno però seccamente bocciato questa proposta di riforma, ritenendo troppo alta questa quota per andare in pensione. La proposta prevede almeno 20 anni di contributi o 41, indipendentemente dall’anzianità anagrafica. Previste anche formule di flessibilità con sconti per lavori usuranti, donne e giovani con carriere discontinue.

Inoltre la Cgil ha chiesto al governo di aprire quanto prima un tavolo di trattativa sulla previdenza, per capire se ci sono margini per una ulteriore riforma. “Non è accettabile questa proposta – ha dichiarato il segretario confederale Roberto Ghiselli al ‘Messaggero’ – Quota 102 non consentirebbe alla maggior parte delle persone di andare in pensione anticipatamente, in particolare le fasce più deboli come giovani e donne. L’uscita anticipata dal mondo del lavoro deve rimanere a 62 anni“.