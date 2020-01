Come uccidere bambina. Sono queste le parole cercate da una madre su internet poco prima del gesto folle che ha gelato il mondo. Tutti sono senza parole.

Quello che è accaduto poche ore fa in America ha destabilizzato l’intero mondo. Descrivere la faccenda, infatti, è incredibilmente duro ed i dettagli della vicenda sono a dir poco macabri. L’accaduto sta facendo il giro del web e le reazioni sono a dir poco pazzesche. In molti si chiedano come sia possibile un gesto di tale violenza inaudita. Follia, tra l’altro, accompagnata anche da una dose di folle logica, dato che prima di compiere il misfatto, il colpevole ha cercato online consigli sul da farsi. Una madre ha ucciso sua figlia, ma prima ha infatti consultato delle guide online. Il mondo è atterrito, senza parole, ed un po’ più oscuro di ieri.

“Come uccidere bambina?”, madre cerca su internet e poi accoltella la figlia

E’ accaduto nello Utah, in America. Una giovane madre di 29 anni, Nicole Terri Lester, perde completamente il senno. Madre di una bambina di quattro anni e di un bambino di due, la donna ha un passato ed un presente fatto di tossicodipendenza. Per motivi ancora non completamente chiari ed appurati dagli inquirenti, la donna ad un certo punto perde le staffe. Come riportato dalle forze dell’ordine, che hanno esaminato tutte le stanze della casa, le cose si sono messe immediatamente male. La ragazza ha cercato su internet “come uccidere bambina”. Online la mamma di due figli ha trovato quali sono i punti deboli del corpo di un bambino, in particolare su come soffocare e spaccare il collo di una bambina. Alla fine è proprio quello che ha fatto. Con un grosso coltello, la donna ha preso la bambina di 4 anni e l’ha aggredita con violenza inaudita.

Gli inquirenti hanno trovato tagli mortali sulla bambina al livello del torace, delle braccia e del viso. Pare che la piccola abbia cercato di difendersi come poteva ma non è riuscita a sopravvivere. Il fratellino della bambina è ora affidato alla nonna, mentre la madre dei due è attualmente in prigione ed attende un processo. Ora la donna, riporta Il Messaggero, rischia la pena di morte per il crimine compiuto.

