Roma-Juventus, i convocati bianconeri: sorpresa Higuain in vista della super sfida in programma domani sera alle ore 20,45.

Domani sera, precisamente alle ore 20:45, Roma e Juventus si affrontano nel posticipo della 19esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vengono dal sorprendente ko interno contro il Torino e occupano al momento la quarta posizione in classifica, mentre i campioni d’Italia in carica hanno travolto il Cagliari una settimana fa e sono primi, in compagni dell’Inter. Gara, dunque, che si preannuncia equilibrata ed aperta a qualsiasi tipo di risultato.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari-Milan 0-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Roma-Juventus, convocato Higuain

Buonissime notizie, intanto, per Maurizio Sarri che recupera Gonzalo Higuain per la sfida dell’Olimpico. L’attaccante argentino, che nei giorni scorsi non si era allenato a causa di un affaticamento, figura nella lista dei convocati del tecnico bianconero. Ecco l’elenco completo dei giocatori della Juventus che prenderanno parte alla delicata trasferta di domani sul campo della Roma:

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> PSG, Mbappé fa una magia in campo: telecronisti ammutoliti – VIDEO