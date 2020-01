Nuovo incidente questa notte sull’autostrada A6 tra Torino e Savona: crolla rivestimento, galleria chiusa

Nuovo crollo in galleria sulle autostrade italiane dopo quelle dei giorni scorsi. Questa notte nel comune di Quiliano, in provincia di Savona, si è verificato il distaccamento di parte dell’intonaco del tunnel ‘Ricchini‘, caduto poi sulla superficie stradale. Il tratto di carreggiata coinvolta fa parte dell’A6 Torino-Savona ed è stata chiusa in direzione del capoluogo piemontese, per poi essere riaperto questa mattina dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. I soccorritori e i militari hanno infatti rimosso i pezzi caduti a terra ed effettuato tutti i rilievi del caso. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone.

Incidente autostrada A6 Torino-Savona: nuovo crollo in galleria

Il tratto di autostrada incriminato non è nuovo ad episodi del genere, visto che lo scorso 24 novembre era crollato una parte di un viadotto travolto da una frana. In Italia e soprattutto nel Nord Ovest del Paese è ancora concreto e alto il rischio di viaggiare e le immagini della caduta del Ponte Morandi sono ancora ben impresse a tutti.

Secondo il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono ben 200 le gallerie a rischio in tutta la rete autostradale italiana. In una lettera inviata ai vigili del fuoco il Cslp ha voluto far presente anche alla Guardia di Finanza che i tunnei della lunghezza di oltre 500 metri sarebbero molto pericolosi per il rischio di crolli e incidenti, non impermeabilizzati, non sicuri in quando privi di corsie di emergenza, vie di fuga e luci che guidino l’evacuazione.