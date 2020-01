Calciomercato Juventus, il super colpo per giugno arriva dal Milan con la regia di Mino Raiola

La Juventus è già proiettata al mercato di giugno. La società bianconera ha già messo a segno il colpo Kulusevski, prelevato dall’Atalanta per 44 milioni complessivi, bonus compresi, lasciandolo a Parma in prestito sino al termine della stagione. Maurizio Sarri è piuttosto soddisfatto della sua rosa nonostante la stagione per ora non abbia regalato grosse soddisfazioni, con la doccia gelata della sconfitta in Supercoppa italiana con la Lazio. I bianconeri però, se a gennaio restano alla finestra in cerca di possibili affari, sono già attivi sul mercato di giugno anche per quanto concerne altri ruoli. Oltre al centrocampo, vero reparto da rinforzare al di là del talento svedese proveniente da Bergamo, Paratici sta cercando di prendere un portiere di livello assoluto. Szczesny andrà in scadenza nel 2021 e sta discutendo in queste settimane il rinnovo per altre 4 stagioni, su cifre simili a quelle attuali (4 milioni). Gigi Buffon, tornato alla base per battere il record di presenze in Serie A di Maldini, dovrebbe smettere al termine del 2020, a 42 anni compiuti. Serve un nome forte su cui costruire il futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Gattuso: “Voglio questi due giocatori”

Calciomercato Juventus, il super colpo per giugno è Donnarumma

Dopo essere sfumato il colpo Haaland, finito sul filo di lana al Borussia Dortmund, Agnelli e Paratici stanno cercando un nome giovane su cui porre le basi della squadra del futuro. Tramite la solita regia di Mino Raiola, procuratore anche del fenomeno norvegese, si sta cercando di intavolare una trattativa con il Milan per arrivare a Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, è l’erede naturale di Buffon e sarebbe il giocatore ideale su cui impostare il lavoro delle prossime stagioni. Con lui e De Light, i bianconeri si sarebbero assicurati l’ossatura per i prossimi 10 anni, almeno in difesa. Il 21enne campano, andrà in scadenza con i rossoneri fra diciotto mesi e non ha intenzione di rinnovare, nonostante le avance di Maldini e Boban. La Juve ha pronto un contratto da 9 milioni di euro a stagione (invece dei 6 attuali) per 5 anni, con un progetto tecnico nettamente superiore. La cifra per il cartellino dovrebbe aggirarsi sui 60 milioni, una somma utile al Milan per sistemare i conti con una corposa plusvalenza (il ragazzo proviene dal settore giovanile).

Aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane, ma tutto lascia presagire che si arriverà ad una fumata bianca abbastanza presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto il doppio scambio con il Barcellona