Calciomercato Juventus, si studia un possibile doppio scambio con il Barcellona in questa sessione di mercato

I rapporti tra Juventus e Barcellona si stanno intensificando negli ultimi tempi per più di un affare in ballo. Siccome i bianconeri sono sempre attenti ai giovani, dopo gli acquisti di Kulusevski e Ntenda si vorrebbe acquistare Alejandro Marques, classe 2000 dei blaugrana. Per farlo, in Spagna, verrebbe spostato Matheus Pereira.

Calciomercato Juventus, arriva Rakitic?

Dopo l’affare sfumato in estate, Juve e Barcellona potrebbero tornare a parlare di Rakitic per questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Paratici avrebbe messo nuovamente nel mirino il croato perché c’è bisogno di rinforzi a centrocampo. L’idea è quella di uno scambio che prevederebbe l’inserimento di Federico Bernardeschi, ormai fuori dagli schemi di Sarri. Difficile invece l’arrivo di Arturo Vidal sul quale l’Inter è in netto vantaggio.

Juventus, si studia il tesoretto per Pogba: le possibili cessioni

La Juventus ha messo in cima alla lista dei desideri il ritorno di Paul Pogba in vista della prossima stagione. Qualche settimana fa lo stesso agente Mino Raiola ha parlato del Manchester United come un club che rovina tutti i giocatori, dando speranza alla Juve riguardo una partenza del francese. La richiesta dei Reds sarebbe però di ben 150 milioni di euro che hanno fatto sì che anche il Real Madrid si tirasse indietro. Il direttore sportivo Fabio Paratici però starebbe studiando diverse cessioni immediate o future per aprire la strada al colpo da 90. Su tutti c’è il nome di Daniele Rugani che frutterebbe circa 20-25 milioni di euro e sul quale ci sono Roma e Milan. Non è da escludere un addio di De Sciglio che è nel mirino del Paris Saint Germain, ma la Vecchia Signora è stata chiara: servono 25 milioni. In mediana continua a tenere banco la situazione spinosa di Emre Can. Il tedesco sarebbe dovuto andare ai parigini in cambio di Paredes, ma è saltato tutto. Il suo valore è di circa 40 milioni di euro. Infine ci sono Bernardeschi e Douglas Costa. Il primo non rientra più nei piani della Juventus e per una cifra intorno ai 35 milioni li convincerebbe a fargli fare le valigie. Riguardo al brasiliano, rimbalzano voci di un interesse sempre del PSG pronto ad offrire 40 milioni di euro.