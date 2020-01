Diletta Leotta e le amiche: una serata alternativa per la conduttrice DAZN che ha scelto il relax e un buon cinema. E la sua scelta è molto ecologista.

Diletta Leotta, le amiche, una pizza e un cinema. Ma chi l’ha detto che i Vip devono per forza essere trasgressivi? Lo dimoistra ancora una volta la più amata dagli italiani che ha deciso di condividere tuitti i momenti salienti della sua vita. Perché i social hanno fatto la sua fortuna e Diletta lo sa. Per questo non fa mai mamncare nulla ai suoi follower.

Come nelle scorse ore, quando ha postato un video direttamente dalla pizzeria. Oggi che non ha impegni di lavoro, in attesa che la Serie A arrivi all’ultima giormnata di andata (sabato sera lei sarà a San Siro per Inter-Atalanta), spazio al divertimento. E cosa c’è di meglio che una serata relax insieme alle amiche?

La pizza chiama il cinema, e il programma è servito. Come di informa Diletta, la scelta è caduta si un tema molto di moda. ‘Sulle ali dell’avventura‘, diretto da Nicolas Vanier, è una moderna favola ecologista. Il protavgonista è uno scienziato esperto di oche selvatiche. Con lui anche il figlio che trascorre il tempo con i videogiochi. Questa strana coppia però scenderà in campo per salvare una rara specie di oche in pericolo, affrontando un viaggio avventuroso e pericoloso. Una pellicola in perfetto stile Leotta, che ama la natura e cura al massimo la salute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta: Il suo primo Tris Dazn è da applausi (FOTO)

Diletta Leotta al cinema per non pensare, il suo compagno è a Miami



Diletta è appena rientrata a Milano dopo la recente vacanza a Miami. Per il caldo e il sole, certo. Ma soprattutto perché lì vive parte dell’anno Daniele Scardina, il pugile che si allena in Florida e che da qualche ora possiamo definire ufficialmente come suo nuovo compagno.

In effetti era come il segreto di Pulcinella perché anche se i due non avevano mai parlato apertamente della loro storia in realtà c’erano moltissimi indizi.Poi sono arrivate le conferme, inequivocabili. La prima ad agire è stata Diletta, che sui social vive praticamente tutto il giorno: ora che è rientrata in Italia e tornata al suo lavoro a DAZN ha postato su Instagram un’immagine a bordo ring insieme al suo Daniele. Finge di colpirlo, come se fosse la sua sparring partner, e sorridono felici.

Poi ci sono anche alcuni scatti di ‘Diva e Donna’ che li ha sorpresi a spasso sulle spiagge di Miami. Mano nella mano, come fidanzati veri che possono uscire alla luce del sole. In realtà fanno coppia dalla scorsa estate, quando erano uscite di soppiatto le loro prime immagini in vacanza insieme, su una barca al largo delle coste mediterranee e già allora sembrava tutto chiaro.

Intervistato dal settimanale ‘Chi’, ‘King Toretto’ (come è soprannominato nel suo ambiente), ha parlato della sua compagna senza remore: «Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro».