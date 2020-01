Disastro aereo ucraino, l’intelligence Usa sembra non avere dubbi: il velivolo sarebbe stato abbattuto da 2 missili lanciati dagli iraniani.

Emergono nuovi clamorosi particolari in merito alla vicenda della caduta dell’aereo della Ukraine Airlines che ha provocato oltre 170 morti nei giorni scorsi. In un primo momento si era parlato con una certa insistenza di un guasto avvertito dal pilota, ma adesso l’Intelligence statunitense sembra non avere più dubbi. Secondo quanto riferito dalla ‘CBS’, a provocare lo schianto del velivolo ucraino sarebbero stati 2 missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli SA-15, seguiti poco dopo da un’esplosione. Si parla, in ogni caso, di un qualcosa di involontario, ma comunque determinante per la tragedia.

Disastro aereo ucraino, sale la tensione tra Usa e Iran

Le autorità dell’aviazione civile iraniana credono che l’indicente sia dovuto ad problema tecnico, ma adesso ecco il colpo di scena. Due missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli SA-15 – si legge sull”Ansa’ – avrebbero causato lo schianto al suolo dell’aereo ucraino, provocando la morte di 82 iraniani e 63 canadesi, oltre a 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 britannici e 3 tedeschi. La tensione tra Iran e Usa, dunque, sembra destinata a salire ulteriormente dopo l’intercettazione da parte dell’intelligence americana dei due missili lanciati dagli iraniani.

