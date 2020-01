Wanda Nara tutta Nuda sotto la doccia in Hotel: lo scatto della bellissima argentina che questa sera debutterà come opinionista al ‘Grande Fratello Vip 4’.

E’ ormai tutto pronto per la prima puntata del ‘Grande Fratello VIP 4‘, in programma questa sera su Canale 5 alle ore 21.20. Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, con una coppia di opinionisti d’eccezione come Wanda Nara e Pupo. Proprio la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato in questi minuti una Foto sul proprio profilo Instagram con tanto di didascalia: “Preparandomi per la prima puntata di @grandefratellotv 🧖‍♀️ 🚿. Questa sera #GFVIP vi aspetta in prima serata su canale 5 !!! E io non vedo l’ora 😊“.

Wanda Nara completamente nuda sotto la doccia: la Foto

Nello scatto in questione si vede la bellissima Wanda Nara sotto la doccia del ‘Baglioni Hotel Regina’ di Roma, in via Vittorio Veneto. La 33enne di Buenos Aires è in forma smagliante dopo la vacanza alle Maldive con l’attaccante del Paris Saint-Germain e dimostra ancora una volta di essere una delle donne più affascinanti della televisione italiana. Tutti i suoi fan avranno modo di seguirla questa sera in diretta, al debutto al ‘Grande Fratello VIP 4’, ma intanto ecco la FOTO pubblicata proprio in questi istanti sul suo profilo Instagram:

