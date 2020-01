Un passeggero grida ‘Allah Akbar’ sul treno Amsterdam-Parigi e viene fermato per accertamenti

Molta paura stamane tra i passeggeri del treno ad alta velocità Amsterdam-Parigi che ad un tratto hanno udito un uomo a bordo gridare ‘Allah Akbar‘ dopo aver aggredito verbalmente alcune persone. Il treno è stato dunque fatto fermare e la polizia olandese lo ha arrestato, aprendo poi un’indagine su quanto accaduto. L’uomo non è comunque risultato armato.

La polizia portuale ha scritto su Twitter quanto accaduto: “Su un treno da Amsterdam a Parigi, un uomo di 28 anni si è comportato in modo aggressivo. I viaggiatori hanno sentito l’uomo urlare ‘Allah Akbar’ e in breve è scoppiato il panico. L’uomo è stato arrestato e la polizia sta indagando sulla questione. Non ci sono stati feriti e non sono state trovate armi”.

Sullo stesso treno avvenne un episodio più grave il 21 agosto 2015 quando un marocchino aveva iniziato a sparare venendo bloccato prontamente da tre soldati americani.

Allah Akbar, cosa significa

Negli ultimi anni la frase ‘Allah Akbar‘ si è fatta spazio nel mondo come un qualcosa che incute terrore, come il preludio di una tragedia. Tutto questo a causa del terrorismo jihadista e del fondamentalismo islamico che ne hanno fatto uno slogan di guerra. Ma cosa significa esattamente? Nell’arabo classico significa ‘Dio è grande’. Si può dire sia con la -u al termine di Allah che senza. In Oriente la frase ‘Allah Akbar‘ è nota anche come takbīr che etimologicamente deriva dalla radice di akbar e sta ad indicare una professione della grandezza di Dio. Queste parole vengono pronunciate in genere prima delle preghiere e sono simili ad un “sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato” tra i cristiani. L’esclamazione è però fatta non ad alta voce, bensì mormorata.

LEGGI ANCHE—> Canada, sparatoria vicino al Parlamento: ci sono feriti