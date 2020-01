Incredibile disastro aereo in Medio Oriente. Questa mattina un boeing di una compagnia ucraina è precipitato, provocando ben 170 morti

Tragico incidente aereo in Iran. In un paese che vive nella tensione, causa i dissidi esplosi con gli Stati Uniti, stamattina si è udito un grandissimo botto. I cittadini del posto sono subito giunti sul luogo dell’incidenti, ed hanno potuto osservare solamente i resti di quello che era un Boeing di una compagnia aerea russa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’incidente.

Disastro aereo, ben 170 le vittime

Anche le autorità sono subito giunte sul posto per soccorrere e per decretare l’entità dell’incidente. Purtroppo in seguito allo schianto, nessuno è riuscito a sopravvivere.

Il Boeing 737 apparteneva alla compagnia Ukraine Airlines. Subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini, il veivolo si è schiantato al suolo. Al suo interno erano presenti ben 170 persone, tra equipaggio e passeggeri, nessuno di loro è riuscito a salvasrsi. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe stato un problema tecnico a far precipitare l’aereo.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !