Canada, sparatoria vicino al Parlamento: ci sono feriti come riportato in questi minuti dalla Polizia di Ottawa attraverso un tweet.

Attimi di paura a Ottawa, capitale del Canada, dove ci sarebbe stata da poco una sparatoria proprio accanto al Parlamento. Lo riferisce in questi istanti la polizia della capitale canadese, secondo cui ci sarebbero anche alcuni feriti in seguito a quanto accaduto nella città che si trova a sud-est della provincia dell’Ontario, vicino a Montréal e al confine con gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE >>> Tragedia in Francia: bambino trovato morto nel carrello di un aereo

Canada, sparatoria a Ottawa a pochi passi dal Parlamento

A renderlo noto, proprio in questi minuti, è la Polizia di Ottawa attraverso questo tweet: “La polizia sta rispondendo a una sparatoria nel blocco di 400 di Gilmour Street. Ci sono molte persone ferite. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare l’area. Seguiranno aggiornamenti“. Al momento si registrerebbero 1 morto e 3 feriti gravi, ma vi terremo aggiornati nel corso del pomeriggio in caso di novità importanti.

Police operation in the 400 block of Gilmore Street. Please avoid the area. #ottnews — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Valle d’Aosta, morto maestro di sci dopo essere caduto da un elicottero