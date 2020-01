Calciomercato Inter, un big pronto a partire per finanziare l’acquisto di Arturo Vidal

Il mercato in casa Inter è in grande fermento in questa finestra di gennaio. La squadra nerazzurra è in piena lotta scudetto, con la classifica che la vede in testa a pari punti con la Juventus di Maurizio Sarri, e lanciatissima dopo il bel successo di Napoli. Antonio Conte sta premendo sulla proprietà per avere un paio di innesti di qualità prima della fine del mese e tentare il definitivo assalto a quello che sarebbe uno scudetto storico.

Beppe Marotta ha ricevuto delle rassicurazioni dal gruppo Suning per quanto riguarda la possibilità di investire, ma tenendo sempre sott’occhio il monte ingaggi, per non creare problemi in chiave Fair Play finanziario. L’Inter è uscita definitivamente dal settlement agreement e quindi si trova con un margine di manovra superiore rispetto agli anni scorsi, che pur senza fare follia le può permettere di fare qualche manovra in entrata.

Calciomercato Inter, Godin potrebbe essere ceduto già a gennaio

Uno dei grandi arrivi della scorsa estate potrebbe già salutare Milano a gennaio. Stiamo parlando di Godin, centrale uruguaiano mai entrato nei meccanismi della difesa a tre contiana. L’ex centrale dell’Atletico Madrid ha messo insieme 8 presenze finora, le stesse del giovane Bastoni (addirittura superiore come minutaggio) e anche al San Paolo è rimasto seduto in panchina.

Inizialmente i problemi fisici ne hanno limitato il rendimento, facendolo entrare in forma in ritardo rispetto ai compagni. Dopo qualche discreta apparizione tra Champions e campionato (il derby con il Milan forse la sua migliore prestazione) altri guai muscolari lo hanno rilegato ai margini della rosa nerazzurra, oltre alle difficoltà tattiche di cui sopra. Beppe Marotta avrebbe intenzione di liberarsi di uno stipendio pesante come il suo (circa 7 milioni di euro) per andare a chiudere l’acquisto di Vidal, espressamente richiesto da Antonio Conte. Sul difensore pare ci sia stato un sondaggio del Galatasaray.

La parentesi di Godin all’Inter rischia di essere breve e incolore come quella di un altro grande difensore passato per la Pinetina, Nemanja Vidic, arrivato dal Manchester United con grande clamore e lasciato andar via nell’anonimato, dopo pochi mesi.

