Anastasio è uno dei 24 partecipanti a Sanremo 2020. Scopriamo meglio chi è

Nome: Marco

Cognome: Anastasio Nome d’arte: Anastasio

Data di nascita: 13 maggio 1997 (22 anni)

Luogo di Nascita: Meta (NA)

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,85 cm

Peso: 60kg

Anastasio, nome d’arte di Marco Anastasio, è un rapper italiano. Appassionato di freestyle, comincia a pubblicare i primi pezzi rap su YouTube, nel 2015. La svolta arriva nel 2018 quando pubblica un singolo Come Maurizio Sarri che spopola soprattutto tra i tifosi del Napoli, squadra allenata proprio dal tecnico toscano. Si rende conto che il 2018 è il suo anno, quando partecipa ad XFactor e lo vince.

Dopo la vittoria ad XFactor il successo va a gonfie vele e pubblica il singolo La fine del mondo, estratto dall’omonimo EP, grazie ad un contratto firmato con la Sony Music. Al 69° Festival di Sanremo diventa ospite a sorpresa, invitato da Claudio Bisio. E’ proprio sul palco dell’Ariston che presenta il suo nuovo singolo Correre.

La vita privata di Anastasio

Marco Anastasio viene da Meta di Sorrento, un paesino di 8mila abitanti, dove vive con la sua famiglia. Diplomato presso l’Istituto Agrario di Portici, proviene da una famiglia di avvocati civilisti che inizia con il nonno Salvatore e continua tuttora con il padre Teodoro. Anche il fratello ha intrapreso il percorso della famiglia: è giudice penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Dover crescere in un paesino non è stato un limite per lui, bensì un vantaggio: è stato capace di sviluppare un talento artistico che non è azzardato definire “unico”, grazie anche alle numerosissime e particolari influenze musicali che ha assorbito sin da piccolo, oltre alle lezioni di canto. Per il resto si considera un tipo molto pigro, ma non lo reputa un difetto, bensì un pregio di cui va fiero.