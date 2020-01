Secondo le previsioni meteo, un nuovo gelo accompagnerà il ritorno dei ragazzi a scuola. Dopodichè spazio all’alta pressione che tornerà sulla penisola.

Finite le feste natalizie si ritorna a scuola, e per gli studenti italiani non sarà un rientro semplice. Infatti ad accompagnare la sveglia presto, ci sarà una nuova fase di freddo gelido influenzato da masse d’aria fredda in circolazione sulla penisola. Così si apre un’altra settimana con una situazione meteo consona alla stagione che stiamo vivendo.

Come anticipato, le freddi correnti di origine scandinave sono in circolo sull’Italia, ma attenzione perchè potrebbero essere arrestate da un’improvvisa rimonta anticiclonica. Questa repentina influenza di alta pressione, potrebbe sconvolgere l’intero quadro meteorologico. Andiamo quindi a vedere che situazione troveremo nella giornata odierna.

Meteo, martedì 7 gennaio

Così il rigido freddo dettato dalle correnti scandinave, non permetterà agli studenti italiani un rientro a scuola facile. Eppure basterà attendere solamente questa giornata, per un ritorno anticiclonico che dovrebbe aumentare la pressione sulla penisola. Andiamo quindi a scoprire che situazione meteo ci si presenterà nella giornata odierna, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, nonostante il freddo continui a tartassare il Settentrione, in prevalenza ci sarà bel tempo, con il sole che dovrebbe assicurare la stabilità atmosferica. Qualche nuvola di troppo, invece, la troveremo in Liguria. Mentre persistono le fitte nebbie sulla Val Padana. Le temperature restano stazionarie, con massime dai 6 ai 10 gradi.

Mentre invece nell’Italia Centrale, il sole riscalderà gran parte delle regioni. L’unico neo di questa giornata, sono le condizioni meteorologiche della Sardegna. Infatti nell’isola sarda aumenteranno le nubi, che porteranno in serata anche lievi piogge. Anche qui le temperature restano stabili, con valori massimi che oscilleranno tra i 6 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, torna finalmente anche qui il bel tempo. Il sole tornerà a mitigare la temperatura sul meridione, ma comunque troveremo un clima freddo e ventoso. A fine giornata aumenteranno gli addensamenti ma, almeno per ora, non è prevista alcuna precipitazione. Le temperature anche qui restano stabili, con il termometro che toccherà punte dai 6 ai 13 gradi.

L.P.

