La tensione in Iran continua a crescere. Dalla morte del generale Solimeni, uno dei volti più amati nella nazione iraniana, si è temuta una nuova guerra mondiale.

E se da una parte gli Stati Uniti hanno deciso di incrementare gli uomini del suo esercito in Medio Oriente, dall’altra la Germania ha preso una decisione totalmente opposta. Andiamo a scoprire qual è stato il nuovo ordine del governo tedesco, sulla scia della tensione in Iran.

Germania, diminuite le truppe in Medio Oriente

Così a causa della tensione che continua a crescere, in quello che si prospetta un conflitto tra Stati Uniti ed Iran, la Germania ha preso una drastica decisione.

Infatti il governo tedesco ha deciso di ritirare parte delle truppe dal territorio iracheno, come parte della coalizione anti-Isis. Ad annunciare il sorprendente provvedimento, ci ha pensato il ministero della Difesa. Inoltre lo stesso corpo tedesco, ha informato il paese che i soldati di stanza presenti in Iraq, saranno trasferiti in Giordania ed in Kuwait.

Dopo la decisione tedesca il deputato iracheno, Ahmad al Assadi molto vicino a Teheran, ha chiesto al Governo italiano che i soldati nostrani restino in terra irachena. Vedremo quale sarà la risposta dei capi di stato italiani.

