Caterina Balivo, nota conduttrice Rai, fa impazzire i suoi fan su Instagram con un vestito rosso che ha uno spacco inguinale

La nota conduttrice Rai, Caterina Balivo, ha fatto impazzire i fan che la seguono su Instagram. La donna infatti ha pubblicato un post nel quale parla delle feste natalizie che stanno per andar via: “Ma in che senso siamo già arrivati all’Epifania?!? Mia cara #befana prenditi tutto ma non il mio alberoooo 🤪😂. Quanti di voi lo toglieranno stasera ma non vorrebbero?! 🙄. PS: Vi aspetto alle 14 in tv con una nuova puntata di @vienidamerai 😘 #caterinabalivo #caterinasecrets”.

Il dettaglio che però non è passato inosservato a nessuno è il lungo vestito rosso che presenta un super spacco inguinale e mette in mostra la sua seducente gamba. Da notare anche il bellissimo sorriso della padrona di Rai 1. In fondo il post.

Caterina Balivo, carriera e vita privata

Caterina Balivo nasce a Napoli il 21 febbraio del 1980 ed a 19 anni partecipa al concorso Miss Italia e si classifica al 3° posto. Un anno dopo inizia a lavorare insieme a Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…?. Nel 2003, oltre al lavoro in televisione, ottiene alcune parti in pellicole cinematografiche. Nello stesso anno entra anche nella redazione di Uno Mattina dove conduce la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica. Dopo altre conduzioni importanti come Festa Italiana, I sogni son desideri ed altri show, nel 2011 viene scartata per la conduzione di Domenica In e Quelli che il calcio. A Pomeriggio sul 2 viene sostituita da Lorena Bianchetti e rimane senza programma. Torna sulle scene nel 2013 con il programma Detto Fatto su Rai 2 fino al 2018 quando passa sul primo canale per il programma Vieni Da Me.

Per quel che riguarda la vita privata, ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico.

Il 29 maggio 2012 ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 nasce la secondogenita Cora.

