Ilary Blasi, senza costume e scatto da urlo su Instagram e i fans vanno in visibilio. Di seguito lo scatto dalle Maldive che ha fatto impazzire tantissimi fans.

Ilary Blasi e il vedo e non vedo. Ma Instagram va in tilt comunque. La signora Totti, attualmente in vacanza alle Maldive col coniuge, ha infatti sfoggiato dove con uno scatto mozzafiato nasconde il seno con il suo braccio.

Ilary Blasi senza pezzo di sopra

Non vi è nessun commento nella didascalia della foto, solo un emoticon rappresentante una spiaggia e una palma. Ci hanno pensato tuttavia i numerosissimi fans a sprecare fiumi di parole tra i commenti per la posa mozzafiato.

In costume, infatti, la 38enne romana mostra anche le belle gambe e gli addominali ancora scolpiti nonostante gli anni che comunque passano. “Apperó”, scrive qualcuno. “Sei l’ottava meraviglia dal mondo”, rilancia un altro utente. Poi l’ondata di “stupenda”, “splendida” e “meravigliosa”.

La famiglia Totti è alle Maldive da già una settimana ed è probabile il rientro a giorni, subito dopo la conclusione delle feste natalizie con l’Epifania che verrà tra due giorni. Ilary, intanto, si è recentemente messa alle spalle una polemica del 2019. Ossia l’assenza alla serata commemorativa de Le Iene per Nadia Toffa.

L’ex show-girl ha commentato così la mancata presenza: “Non ero presente alla prima del programma dopo la morte di Nadia Toffa perché ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita”. C’è spazio anche a un commento personale: “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”.