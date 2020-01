Morte Qassem Soleimani, su Twitter spopola l’hashtag #WWIII sulla Terza Guerra Mondiale

La morte di uno degli uomini chiave delle Guardie Iraniane della Rivoluzione, Qassem Soleimani, ha gettato lo scompiglio nella geopolitica mondiale. Il raid aereo della scorsa notte sull’aeroporto di Baghdad, in cui è rimasto ucciso una delle figure chiave nel regime degli ayatollah iraniani, ha attirato diverse critiche sull’operato degli Stati Uniti.

Soleimani era considerato dal governo Trump come uno degli uomini più pericolosi in Medio Oriente, responsabile principale delle morti occidentali in Siria e Iraq, nonchè nemico giurato degli USA. Anche le reazioni internazionali all’attacco americano son state controverse. In Italia si è passati dall’appoggio mostrato sui social da Salvini, alle critiche del gruppo moderato, con PD e M5S in prima linea. La paura che il sottile equilibrio internazionale possa essere alterato da tale azione esiste ed è forte. L’Iran, storicamente vicino alla Russia e alla Cina, è uno snodo fondamentale per il Medio Oriente e ricopre un peso politico ben diverso dall’Iraq o dalla stessa Siria. Questa mossa di Trump potrebbe portare conseguenze ben peggiori della Guerra del Golfo.

Morte Qassem Soleimani, su Twitter spopola l’hashtag #WWIII

Ora in tutto il mondo social, e in particolar modo su Twitter, è già esplosa la Terza Guerra Mondiale, almeno per quanto riguarda gli hashtag. #WWIII è diventato il trend più seguito dell’ultimo periodo, con oltre un milione di tweet in materia. Ovviamente nelle varie lingue di appartenenza (dal portoghese #TerceiraGuerraMundial, allo spagnolo #terceraguerramundial, passando ovviamente per l’inglese #WorldWarIII) tutti hanno iniziato a condividere meme e frasi in tema conflitto mondiale, tra ironia e paura, quasi per esorcizzare qualcosa di orribile. Alcune sono veramente molto simpatiche, anche perchè vista la gravità dei fatti, meglio scherzarci su…

