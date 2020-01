Barbara D’Urso, il copricostume bianco si apre tutto: fan in delirio dopo aver visto lo scatto della bellissima conduttrice televisiva.

Barbara D’Urso è di una bellezza disarmante e i suoi continui scatti sui social non fanno altro che evidenziare questo dato incontrovertibile. La bellissima conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana è in vacanza in questi giorni e si sta rilassando prima di ripartire con i suoi programmi televisivi proprio come conferma il suo ultimo scatto su Instagram. Ecco la didascalia alla foto: “Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto 🐪🐫🐪 volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie!!! 😜😜😜“.

Barbara D’Urso e il copricostume da urlo: la Foto

Nello scatto in questione si vede la splendida Barbara D’Urso senza trucco, che indossa un copricostume bianco che ad un certo punto si apre e da cui spunta fuori il costume a quadri bianchi e neri. La conduttrice napoletana è in forma perfetta e conferma di essere tra le donne più attraenti e corteggiate della tv italiana nonostante i suoi 62 anni. Ecco la FOTO che è apparsa in queste ore sul profilo Instagram di Barbara D’Urso:

