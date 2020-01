Il Calciomercato, oltre al ritorno della Serie A e della Coppa Italia, caratterizzerà, come da tradizione, l’inizio del nuovo anno calcistico

Il calciomercato invernale che si appresta a cominciare si prospetta, anche quest’anno, ricco di sorprese. Tutti i top club di Serie A ne saranno coinvolti tra acquisti e cessioni.

Milan e Juventus hanno già cominciato rispettivamente con gli acquisti di Ibrahimovic e Kulusevski, quest’ultimo strappato alla concorrenza dell’Inter e futuro bianconero nella prossima stagione. Si attende la risposta dell’Inter con la dirigenza pronta ad assecondare Conte e la sua richiesta di rinforzi a centrocampo e in attacco. Il Napoli di Gattuso si appresta a piazzare il colpo Lobotka con lo scambio Llorente-Politano ancora possibile. Possibili movimenti anche in casa Roma con i giallorossi che cercano un vice Dzeko. La Lazio, almeno stando a quanto dichiarato da presidente Lotito, non interverrà sul mercato. La Fiorentina cerca una prima punta di peso con Piatek e Cutrone maggiori indiziati. Attenzione anche ai club di bassa classifica che punteranno a rinforzarsi per risalire la graduatoria. Il Genoa, in particolare, si muoverà molto a gennaio con Perin e Borini in arrivo.

Calciomercato, le date di inizio e fine

Benché già iniziato, il calciomercato invernale 2020 comincerà giovedì 2 gennaio. In questo giorno, i club che hanno già definito precedentemente acquisti e cessioni possono ufficializzare le operazioni effettuate. Al contempo, sempre a partire dal 2 gennaio, possono essere già annunciati eventuali acquisti di calciatori in scadenza di contratto a giugno 2020, ovvero al termine della stagione calcistica in corso. La conclusione del calciomercato invernale è fissata per venerdì 31 gennaio alle ore 20.

Le stesse date 2-31 gennaio coinvolgeranno anche altri campionati europei: Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 ed Eredivisie Olandese. In Russia, il calciomercato invernale si concluderà il 21 febbraio. In Portogallo, invece, il 2 febbraio. Lo slittamento di date previsto in Russia e Portogallo consentirà ai club di Serie A di effettuare operazioni in uscita con compagini russe e lusitane oltre il 31 gennaio.

