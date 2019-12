Auguri Buon Anno 2020, TOP 10 dei messaggi da mandare su WhatsApp ai vostri amici per capodanno

Ci stiamo avvicinando alle ultime ore del 2019 e al fatidico cenone di fine anno. Tra chi ha deciso di andare fuori per la notte di San Silvestro e chi invece lo passerà a cena in famiglia, l’ultima notte dell’anno è il classico momento per scambiarsi gli auguri.

Al giorno d’oggi, grazie all’utilizzo dei social e delle chat, è diventato facilissimo poter augurare buon anno ai nostri amici e parenti senza ritardi. Una volta, quando si potevano usare solo i telefoni, le famose linee occupate non permettevano di essere tempestivi sulla mezzanotte, ritardando o anticipando il tutto.

Abbiamo voluto raccogliere le idee più originali per mandare un messaggio di auguri carino per un buon anno 2020 a tutti i vostri cari.

Ecco la TOP 10 delle migliori frasi da utilizzare per gli auguri di Buon Anno 2020

Per augurare il buon anno 2020 a tutti i vostri amici, prendiamo spunto da ispirazioni storiche e frasi simpatiche che si possono trovare in giro per il web. Scegliete voi:

1.“Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, ma abbi cura di ripescare nel tuo passato quei tasselli che ti aiuteranno a costruire ciò che vuoi essere. Tanti Auguri di Buon Anno!”

2. “Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2020 sta per arrivare! Buon Anno”

3. “Vorrei che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. Tanti Auguri!” (Citazione di Antonio Gramsci)

4. Un grande classico: “Festeggiamo in allegria il nuovo anno, sperando che sia foriero di tante soddisfazioni per te e tutti i tuoi cari!”

5. “Auguri per un anno fatto di amore e saggezza. Un nuovo inizio per un 2020 ricco di soddisfazione”.

6. Questo per i più spirituali: “Ti auguro che in questo nuovo anno ti proteggano tre Angeli: Amore, fortuna e felicità. Se avrai bisogno di un quarto Angelo ricordati che c’è l’amicizia. Buon 2020!”.

7. Per i veri sentimentali: “Ti auguro di accogliere l’anno nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi, e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice. Auguri di buon 2020 di cuore”.

8. Per i veri sognatori: “L’augurio è di un anno scoppiettante che porti buona vita alle persone affrante e, come un gioiello, faccia vedere a tutti un mondo un po’ più bello”.

9. Uno sguardo positivo verso il 2020: “Auguri di un felice futuro: Corri incontro al nuovo Anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio, apri il tuo cuore alla speranza con la determinazione di chi vuol contribuire ad un futuro migliore per l’umanità intera”.

10. Il migliore da scambiare con gli amici di sempre: “L’amicizia non cambia come il sole nelle stagioni: è lì e lì resterà per sempre, come me e te. Tanti auguri a noi, amico mio! Che questo anno sia il più bello di quelli che abbiamo vissuto assieme”.

