Wanda Nara si spoglia su un’isola delle Maldive e ipnotizza i fan su Instagram

Molti giocatori hanno deciso di passare queste vacanze di Natale al caldo, come sempre. Tra resort di lusso e mete esotiche, i migliori interpreti del pallone hanno sfoggiato lusso e forme fisiche smaglianti anche in pieno inverno. Tra i posti più gettonati, Dubai e le Maldive.

Proprio nell’atollo dell’Oceano Indiano si sono ritrovati diversi campioni del presente e del passato. Tra un Alessandro Florenzi e un Mauro Icardi, è stato avvistato anche Francesco Totti, con l’inseparabile Ilary al fianco. La cosa simpatica è che il campione argentino e l’ex capitano della Roma si sono ritrovati nella stessa isola, ospiti delle stesso resort a cinque stelle. Le rispettive compagne, Ilary e Wanda, non hanno perso occasione per postare delle foto su Instagram, svelando il particolare curioso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta stupisce in bianco: spalle e cosce al vento! – FOTO

Wanda Nara si spoglia sull’isola delle Maldive e ipnotizza i fan

Ora se per quanto riguarda la Blasi, le foto erano comunque sempre molto misurate e poco appariscenti, per quanto riguarda Wanda Nara il tono è stato completamente diverso. La bellissima argentina ha deciso di condividere degli scatti a ruota libera, mentre si spoglia in spiaggia per prendere il sole. Che si tratti di lato A o B, Wanda è sempre all’altezza della situazione, con una forma davvero mozzafiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara si accarezza le cosce davanti allo specchio – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Giornata bellísima Maldive 🇲🇻 @baglioniresortmaldives #supplied Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Dic 2019 alle ore 5:46 PST

Il costume giallo si sposa perfettamente con l’abbronzatura della showgirl sudamericana mettendo in mostra le sue forme generose.

Nemmeno a dirlo, sono arrivati migliaia di commenti sui social a margine delle foto, tra fan in visibilio e gente invidiosa della superba location. Un mix perfetto di bellezze fisiche e naturalistiche: una goduria per gli occhi.