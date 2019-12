La Coca Cola si appresta a lasciare definitivamente la Sicilia per trasferire gran parte della produzione a Tirana, in Albania. A renderlo noto, attraverso un comunicato, sono Nino Marino (segretario generale Uila Sicilia) e Alessandro Salamone (Segreteria regionale dell’organizzazione di categoria): “La Sibeg-Coca Cola rappresenta un patrimonio occupazionale e produttivo per Catania e la Sicilia. I lavoratori, però, rischiano di pagare a caro prezzo due nuovi balzelli governativi”.

Coca Cola lascia la Sicilia e si trasferisce in Albania: i motivi

La Sibeg Coca Cola, dunque, si è vista costretta a “depotenziare gli stabilimenti catanesi spostando gran parte delle produzioni nei nostri impianti di Tirana in Albania“. I motivi? Le due nuove tasse previste nella Finanziaria dal governo Pd e Cinque Stelle, ovvero la plastic e la sugar tax. Sulla stessa lunghezza d’onda, si pone la Coldiretti che fa sapere: “Inutile tassare le bevande, bisogna invece aumentare il contenuto di frutta dal momento che la sugar tax rischia di penalizzare l’intera filiera agroalimentare. La situazione attuale impoverisce l’economia etnea e dobbiamo muoverci affinché questo non avvenga“.

