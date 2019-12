Calciomercato Juventus, l’agente di Pjanic è in continui contatti con il PSG: i tifosi bianconeri tremano

Miralem Pjanic fa tremare i tifosi juventini. Secondo quanto riferito dai francesi di le10sport, l’agente del calciatore sarebbe in costante contatto con il Paris Saint Germain. Il bosniaco è da tempo nel mirino dei francesi che con la Juventus, stavolta, potrebbero intavolare diversi discorsi. Escluso l’ex Roma, per gennaio le due società riflettono su uno scambio Emre Can–Paredes. Inoltre, per le fasce di difesa, il ds Leonardo starebbe valutando la candidatura di De Sciglio. I bianconeri hanno fatto sapere di volere 25 milioni di euro per il calciatore.

Tornando al discorso Pjanic, il PSG avrebbe già messo in conto un possibile fallimento della trattativa. A tal proposito si studiano nel frattempo le alternative al bosniaco che pare siano Paquetà del Milan e Milinkovic–Savic della Lazio. Il primo costa all’incirca 35 milioni di euro, mentre il secondo oltre 100.

Calciomercato Juventus, Haaland ad un passo

Intanto, in attacco la Juventus sta per chiudere quello che è l’acquisto del giovane crack Erling Haaland. Il calciatore ha una clausola di 30 milioni per il mercato di gennaio ed i bianconeri sono pronti ad approfittarne. A fargli spazio sarà Mandzukic che ha già ha fatto spazio nello spogliatoio bianconero ed è volato in Qatar dopo aver firmato con l’Al Duhail. Alla Juve vanno 5,5 milioni di euro, mentre il calciatore guadagnerà 10 milioni di euro l’anno.

LEGGI ANCHE—> Cristiano Ronaldo si allena con Djokovic: Cr7 maestro di salti (VIDEO)