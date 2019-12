Calciomercato Juventus, incredibile scambio: c’è l’ok di Sarri in vista di quella che sarebbe un’operazione davvero sorprendente.

La Supercoppa italiana persa contro la Lazio ha evidenziato, ancora una volta, quello che è un vero e proprio punto debole della Juventus: il centrocampo. Il tecnico Sarri si ritrova con gli uomini contati dopo aver escluso dai suoi piani Emre Can e adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per regalargli un nuovo rinforzo. I nomi che circolano in casa bianconera sono diversi, ma quello in cima alla lista dei desideri di Paratici è Leandro Paredes. Il 25enne argentino indossa oggi la casacca del Paris Saint-Germain, ma è una vecchia conoscenza della Serie A dove ha vestito le maglie di Chievo, Roma ed Empoli.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo e il ritiro dal calcio: arriva l’annuncio

Calciomercato Juventus, scambio col PSG

Sarri apprezza parecchio Paredes e – secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ – avrebbe già dato il suo assenso ad un eventuale approdo dell’argentino a Torino. In cambio, la Juventus offre Emre Can che, in questo modo, avrebbe la possibilità di tornare a giocare con una certa continuità dopo tanta panchina. Senza dimenticare, poi, l’aspetto economico dell’affare: Emre Can si è trasferito alla Juve a parametro zero e un suo approdo al PSG garantirebbe ai bianconeri anche una ricca plusvalenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve, non solo Haaland: 3 colpi “millennial”