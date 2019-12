Una voce clamorosa proveniente dall’Inghilterra scuote il calciomercato Napoli invernale: Kalidou Koulibaly viene ceduto a gennaio?

Sarà un calciomercato Napoli particolarmente movimentato quest’inverno. L’intricata situazione relativa agli annosi rinnovi di Mertens e Callejon, in scadenza il prossimo giugno, ma anche i problemi di tanti senatori che non stanno attraversando il momento più brillante della propria carriera, da Insigne a Ghoulam fino ai più “insospettabili”. Come Kalidou Koulibaly, autore di un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Fra autoreti, espulsioni e svarioni clamorosi, Koulibaly sembra ormai il suo gemello scarso, tanto che il Napoli ha iniziato a pensare davvero di poter fare a meno di lui.

Dopo il rifiuto di 110 milioni di euro quest’estate, De Laurentiis già a fine ottobre aveva fatto capire di non poter trattenere ancora a lungo il difensore senegalese. Che peraltro poi da quel giorno ha preso a giocare sempre peggio, alimentando le voci su un possibile addio. Ma che questa cessione potesse arrivare addirittura già a gennaio sembrava fantascienza.

Calciomercato Napoli, Koulibaly in Inghilterra a gennaio? La voce clamorosa

Invece clamorosamente Koulibaly potrebbe salutare addirittura nel calciomercato di gennaio. Il Napoli, stando a quanto riportato dal Daily Star e dal Daily Mirror, starebbe valutando di privarsi del suo ormai non più invalicabile muro d’ebano già nella sessione invernale. Una voce confermata anche da Ian McGarry, operatore e consulente di calciomercato molto famoso in Inghilterra, al Transfer Window Podcast. E la notizia peggiore per i tifosi azzurri è che anche la valutazione del loro fuoriclasse si è quasi dimezzata.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, al momento ADL incasserebbe circa 65 milioni di euro, possibilmente senza contropartite. Fra le squadre potenzialmente interessate ci sono sicuramente l’Arsenal e soprattutto il Manchester United, che già nelle scorse sessioni aveva tentato l’assalto. Appare comunque difficile che il calciomercato Napoli possa davvero privarsi di Koulibaly già a gennaio. L’intenzione di base del presidente azzurro sarebbe quella di portare l’intera rosa fino a giugno, per cercare una rimonta epica che porterebbe ad un ormai improbabile aggancio alla zona Champions.

