Belen Rodriguez, meta speciale per il Natale 2019. La show-girl argentina ha scelto un posto tanto speciale per lei e il suo piccolo Santiago.

Né Buenos Aires e né Milano: Belen Rodriguez ha scelto Napoli come meta per le feste natalizie. La città più argentina d’Italia, nonché casa del marito Stefano De Martino.

Belen e il Natale a Napoli

La show-girl argentina, infatti, ha passato queste festività proprio in compagnia della famiglia del 30enne di Torre Annunziata, abbracciando tutte le classiche e meravigliose tradizione invernali partenopee.

“Non è la classica minestra. Napoli”, evidenzia infatti la donna immortalando un piatto delizioso in una sua ‘storia’ Instagram. Poi la classica tombola a cui prende parte anche il piccolo Santiago, il quale si mostra anche mattatore della serata estraendo personalmente i numeri.

Belen ha poi realizzato anche un meraviglioso scatto dal terrazzo dell’abitazione, dove si vede tutto il paesaggio mozzafiato tra cui l’incantevole Vesuvio che si staglia alle sue spalle.

L’argentina non ha mai nascosto il suo amore per il capoluogo campano, anzi: “La città è bellissima. Calda, accogliente. Si sta davvero bene”. Napoli ma anche nello specifico Torre Annunziata: “Mi hanno colpito i contrasti. Gli stessi che caratterizzano il quartiere Devoto, di Buenos Aires. Era un quartiere molto semplice, o come dite voi a Napoli, un quartiere “terra terra”. Ecco Torre Annunziata somiglia tanto ai luoghi della mia terra, per questo i due popoli sono simili e per questo la città mi è subito entrata nel cuore”.