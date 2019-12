Whatsapp è diventato la quotidianità per molti italiani, ancora più dei social. Ma ora che Natale è alle porte c’è la possibilità di inviare messaggi programmati?

WhatsApp serve sempre, anche durante le feste di Natale, Perché, diciamolo serenamente, uno dei compoiti più noiosi è quello di inviare messaggi a raffica per fare gli auguri. Certo, ci sono quelli a cui teniamo particolarmente e allora li possiamo pure chiamare. ma per gli altri.

Ma se non vogliamo passare ore e ore sul cellulare o sul pc per inviare gli auguri di Natale, la soluzione è una sola. Trovare il modo per inviare messaggi programmati, la panacea di tutti i mali e la salvezza per chi vuole ritagliarsi tempo per fare altro. serve a Natale, a Capodanno, ma anche in tutte le altre occasioni di festa che coinvoglono tutti.

Perché programmare la data e l’ora di uno specifico invio è possibile anche su Whatsapp, ma non per tutti. La verità è che tra le molteplici funzioni del programma di messaggistica, questa in realtà non c’è. Dobbiamo rivolgerci ad un angelo custode esterno e si chiama SKEDit.

Alla scoperta di SKEDit, l’App per la programmazione dei messaggi

Cos’è SKEDit e come funziona? Diciamo subirto che i più fortunati sono quello che utilizzano un dispositivo Android. PerchPé nponpostante sia sul mercato già da diverso tempo, è disponibile soltanto sul Google Store, gratuitamente. Al momento invece nell’App Store non ce n’è traccia e non sappiamo se in futuro verrà inserita.

Il vantaggio di SKEDit è che si tratta di un’app sviluppata per programmare chiamate, messaggi su Facebook Messenger e Gmail ma anche Sms. Una volta scaricata e poi avviata, sarà sufficiente selezionare il nome del destinatario, tra tutti quelli presenti come numeri telefonici ed email in rubrica. Poi scrivete il vostro messaggio e selezionate il giorno e l’ora per la spedizione del messaggio, in questo caso gli auguri.

Inoltre SKEDit ha altre funzioni, come la ‘Ricordami prima di inviare’ per ricevere una notifica di avviso prima dell’invio definitivo del messaggio programmato. Insomma, meglio non fare figure, in queste occasioni. E sugli iPhone? Per ora nulla, anche perché la cosiddetta ‘jailbreak‘ che è la modifica forzata del proprio dispositivo Apple, è severamente vietata dalla Casa Madre.