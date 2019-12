Natale 2019, le ultime offerte di Amazon per un regalo last minute: la lista

Il Natale si avvicina, mancano solo 3 giorni e molte persone sono ancora alle prese con i regali da fare. Amazon, per questo motivo, ha prolungato le offerte su diversi prodotti per permettere a tutti di ovviare a problemi e fare sempre bella figura…anche se in ritardo.

Natale, le ultime offerte di Amazon: la lista

Se avete bisogno di decorare ancora casa vostra e volete farlo in extremis, vi consigliamo due articoli principalmente:

La Tenda Luminosa con Catena di Luci con 100 LED RGB Impermeabile che ha 8 Modalità di Illuminazione con Funzione Memoria. Il suo costo è di 19,99 euro anziché 100 .

. Vi è poi anche la Tenda con Catena di Luci LED, 3 x 3 m, al costo di 15,99 euro e con spedizione gratuita. Qui inoltre è presente l’opzione Amazon prime.

Nel caso in cui investe siete alla ricerca di un regalo ce n’è per tutti i gusti. Amazon presenta diversi tipi di gioielli che possono fare al caso di una madre, una fidanzata o anche una persona molto cara.

C’è la collana da donna della Kami Idea con un ciondolo sul quale c’è marchiata la scritta “Mum I love you” (mamma ti amo) che costa 24,99 euro. La spedizione veloce, però, prevede l’arrivo non prima del 30 dicembre. Può essere anche un’occasione per l’Epifania.

Restando in tema collane, c’è quella della Susan Y che presenta come pendente un cuore di cristallo blu. Risulta tra gli oggetti più venduti e costa 29 o 33 euro, a seconda del modello scelto.

La Levi’S invece ha messo in vendita diverse T-Shirt che di prezzo vanno di 7 ai 46 euro. I modelli sono 43, beh c’è vasta scelta.

Volete concedere a qualcuno attimi di relax sotto la doccia? C’è il set da 6 di oli essenziali alla Lavanda, Citronella, Menta, Eucalipto, Albero del Tè e Arancia Dolce. Il costo è di 12,99 euro.

