Bambina rapita da papà siriano: sono stati ritrovati entrambi all’estero. Dopo l’allarme lanciato dalla madre, ex moglie dell’uomo ed esclusiva affidataria della piccola, la Polizia si è mobilitata.

E’ stata ritrovata la bambina rapita a Milano dal papà siriano.

Il caso è scoppiato tre giorni fa, quando la madre, italiana e ormai separata, ne denunciava la scomparsa.

Bambina rapita a Milano dal papà siriano: la situazione

Già tre anni fa l’uomo l’aveva rapita e portata in Siria. E questa volta ci ha riprovato con altrettanta freddezza: prelevata a scuola senza che il personale si opponesse, in quanto inconsapevole di tutto ciò, ha provato a riportarla in Medio Oriente. I due però sono stati già rintracciati dalla squadra mobile di Milano e dallo Scip della Polizia. Il tutto grazie alla geolocalizzazione del cellulare con il quale domenica sera la bambina ha telefonato alla madre.

Padre e figlia si trovano attualmente in Danimarca e sono fermi in una struttura proprio della polizia locale. In particolare sono stati ritrovati ad Aarhus, la seconda città più grande del Paese scandinavo. La bambina era da poco rientrata nel Bel Paese dopo tre anni infernali in Seria e di lunghissime mediazioni della Polizia. Si festeggiava ancora la risoluzione in positivo, in quanto la piccola fu affidata esclusivamente alla madre, quando poi è sfumato tutto. L’incubo, fortunatamente, è già finito.