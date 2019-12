Supercoppa, Sarri vuole assolutamente portare a casa un trofeo importantissimo e per questo farà di tutto per dominare in campo.

Si giocherà oggi alle 17.45 la Supercoppa Italiana tra la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi. La gara sarà senza dubbio incredibilmente spettacolare e gli uomini in campo daranno il 101% per fare male e portare a casa il trofeo. Nell’ultima gara tra le due compagini, la squadra romana ha vinto con grande vantaggio. Un nettissimo 3 ad 1 che ha schiacciato il morale dell’ambiente bianconero e che inevitabilmente ha creato parecchio malcontento e dubbi sulla guida di Sarri. Tra i tifosi, almeno. Ora, però, l’ex allenatore di Napoli e Chelsea vuole fare il massimo per battere la Lazio e vincere la sua prima coppa in bianconero. Fortunatamente per lui, oggi avrà due importantissimi recuperi, come ha ammesso in conferenza stampa ieri. Ci saranno, infatti, sia Szczesny che Alex Sandro. Di seguito le sue parole.

Supercoppa, Sarri vuole vincere: due importanti giocatori recuperano

“Momento? Non lo so, posso solo dire che ora in partita mi sto divertendo. Questo perché la squadra sta giocando il calcio che gli è proposto, possiamo lavorare e risolvere gli errori commessi. Serve avere obiettivi utopici, puntando la perfezione saremo sempre scontenti ed essendo sempre scontenti avremo sempre stimoli per migliorare.

Infortunati? Chiellini sarà ancora out per alcuni mesi, Szczesny è in gruppo da due giorni. De Sciglio ha giocato, Ramsey e Douglas Costa sono rientrati. Ora come ora dobbiamo fare a meno solo di Giorgio e Khedira, entrambi reduci da due interventi chirurgici”.

