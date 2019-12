Sanremo 2020. L’inizio del Festival si avvicina e un nuovo grande ospite si aggiunge a quelli già annunciati

Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival. Sul palco dell’Ariston ci sarà anche Tiziano Ferro, ospite “fisso” per tutte le cinque serate di Sanremo 2020, al via il prossimo 4 febbraio. Il cantante va ad arricchire il già importante parterre di ospiti che comprende già Roberto Benigni, Al Bano e Romina, Lewis Capaldi. Gli altri saranno annunciati nei prossimi giorni. Tra questi ci sarà, con tutta probabilità, anche Fiorello, il quale deve ancora sciogliere definitivamente le riserve. Amadeus si è detto convinto che lo showman ci sarà. Un incontro tra i due è previsto dopo le vacanze natalizie. Nessuna anticipazione, invece, per le ospiti femminili.

Tiziano Ferro a Sanremo 2020

Sul ruolo di Tiziano Ferro a Sanremo, Amadeus non si è sbilanciato. “Sicuramente canterà, per sapere il resto dovete aspettare”, ha affermato il presentatore. In attesa di una definizione precisa del ruolo di Tiziano Ferro, indiscrezioni di stampa riferiscono di un suo possibile inserimento come co conduttore del Festival, ipotesi, quest’ultima smentita dal manager Fabrizio Giannini.

Quella del 2020 non sarà la prima presenza di Tiziano sul palco di Sanremo da ospite. Il cantautore di Latina aveva già partecipato al Festival nel 2006 esibendosi in duetto con Michele Zarrillo. Altre presenze nel 2007 e nelle prime serate delle edizioni 2015 e 2017, quest’ultima con un omaggio al cantautore Luigi Tenco insieme a Carmen Consoli.

