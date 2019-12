Calciomercato Milan, il club programma gli uomini del campo e della panchina. Spunta infatti il nome del dopo Pioli in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Il Milan programma già il futuro, il quale passerà inevitabilmente per il nuovo allenatore. Stefano Pioli ha un solo modo per continuare in rossonero: centrare la Champions League. Ma al di là del tentativo di rimonta e gli sforzi che arriveranno a gennaio, servirà un’impresa per riuscirci.

Calciomercato Milan, si riparte con Ralf Rangnick?

Così ecco che la dirigenza si cautela, iniziando a gettare le basi di una possibile e probabile nuova rivoluzione estiva. E come riferisce la Bild in Germania, la proprietà avrebbe pensato a un tecnico internazionale: Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco – rivela il quotidiano teutonico – sarebbe stato contattato per un doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo in vista di giugno.

Nato a Backnang il 29 giugno 1958, è noto soprattutto per lo straordinario lavoro svolto al Lipsia proprio come tecnico e dirigente. E’ stato uno dei principali fautori della crescita esponenziale del club austriaco, salvo poi salutare quest’estate per diventare l’Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull nel calcio.

Potrebbe interessarti anche —> Ibrahimovic si ritira: circola una voce preoccupante

Il Milan – rivela il giornale estero – ora attende una risposta dal manager, al quale è stato in realtà proposto di iniziare la collaborazione già a gennaio come consulente così da avvicinarsi già al mondo rossonero e capire dinamiche ed esigenze per riportare il club ai fasti di un tempo.