Calciomercato Milan. Tra alti e bassi, la trattativa per Ibrahimovic prosegue e potrebbe essere vicina a una svolta definitiva

Ibrahimovic al Milan. Non mancano giorni senza ulteriori indiscrezioni sulla trattativa che potrebbe riportare in rossonero l’attaccante svedese a 7 anni e mezzo dall’addio sancito con la cessione al Psg.

Mentre il Corriere della Sera ipotizza addirittura un possibile ritiro anticipato di Ibra, Sky alimenta ancora i sogni e le aspettative dei tifosi rossoneri. Nonostante il raffreddamento nei contatti confermato anche da Boban e Maldini, la dirigenza milanista vuole ancora attendere la decisione definitiva di Ibrahimovic prima di virare su altri possibili rinforzi per l’attacco, tra cui Halaand, il giovane bomber norvegese del Salisburgo.

Ibrahimovic, ultimatum dal Milan

Stando a Manuele Baiocchini, esperto di mercato di Sky, i prossimi saranno i giorni decisivi nella trattativa tra il Milan, Ibrahimovic e il suo entourage. A riguardo – sempre Sky – ipotizza un incontro prima di Natale tra Mino Raiola e i dirigenti del Milan per fare un ulteriore punto della situazione e valutare se procedere o meno nella trattativa magari con un’offerta migliore per lo svedese.

Il Milan concederà a Ibrahimovic cinque giorni per decidere. Se dunque prima delle festività, lo svedese non avrà sciolto le sue riserve, la trattativa potrebbe tramontare definitivamente con il Milan costretto ad acquistare altri attaccanti e Ibra a cercarsi alternative. A riguardo, l’Everton continua a essere l’acquirente con maggiori chance considerando anche l’ormai prossimo arrivo in panchina di Ancelotti, tecnico con il quale Ibra ha un ottimo feeling maturato nella precedente esperienza al Paris Saint Germain.

