Calciomercato Lazio, il Real Madrid è pronto a fare un’offerta pazzesca per Sergej Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic sta tornando a vivere una stagione, a livello personale, migliore addirittura di quella di due anni fa. La Lazio con l’ultimo filotto di vittorie si sta candidando di diritto alla lotta per lo scudetto. Tornando al centrocampista serbo, i top club europei sarebbero tornati con forza a mettere gli occhi su di lui. Più di tutti il Real Madrid che avrebbe già contattato il presidente Claudio Lotito non propenso a cederlo, ma fino ad un certo punto.

Calciomercato Lazio, i dettagli dell’offerta del Real per Milinkovic

Secondo quanto riferito dai colleghi spagnoli di Don Balon, i Blancos sarebbero pronti ad offrire 105 milioni di euro per Milinkovic-Savic. Una cifra spaventosa che, se confermata, farebbe traballare fortemente Lotito. Sul calciatore c’è anche la Juventus molto attenta che, però, ora sembra maggiormente concentrata su Paul Pogba del Manchester United.

Caicedo nel mirino di due club: la risposta della Lazio

Felipe Caicedo, con i suoi gol da subentrato, è uno dei calciatori biancocelesti più decisivi del momento. L’attaccante ex Espanyol ha attratto l’interesse forte di due club: Flamengo e Boca Juniors. Entrambi avrebbero chiesto informazioni per il calciatore. La risposta della dirigenza è stata però un secco no.