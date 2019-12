Torna a far discutere sui suoi canali social Matteo Salvini. Il leader della Lega, ha mostrato con un video, come l’Europa boicotta i prodotti italiani

Torna a far parlare di sè Matteo Salvini. Il leader della Lega, ha infatti fatto discutere con il suo videosul boicottaggio dei prodotti italiani.

Infatti il capo del Carroccio, in collaborazione con l’europarlamentare Silvia Sardone, ha cercato di dimostrare come i prodotti italiani vengano boicottati dall’Unione Europea. Il video inchiesta dell’Europarlamentare leghista, si basa sul risultato nutriscore, che indica se un prodotto è sano o meno.

Salvini, il video che indigna il popolo di Facebook

Nel video si può vedere Silvia Sardone che confronta alcuni prodotti italiani, con prodotti distribuiti nell’Unione Europea, basandosi sul punteggio Nutriscore.

Il primo prodotto ad essere esaminato è un prosciutto cotto di Parma con punteggio Nutriscore D. Il prosciutto italiano, viene confrontato con una carne con verdure francese, che invece porta il bollino A.

L’Europarlamentare, in viaggio in Francia, si interroga sulla qualità e la provenienza dei prodotti francesi confrontandoli coi punteggi bassi dei prodotti italiani. La Sardone infatti, non riesce a capacitarsi di come i prodotti in scatola francesi abbiano tutti punteggi positivi, mentre quelli italiani variano dal mediocre al pessimo.

Un vero e proprio video denuncia, che indigna il web. Infatti pochi sono i commenti contro il video, mentre molti si interrogano sul come e perchè, di questo possibile danneggiamento da parte dell’Europa ai prodotti italiani.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Politica Italiana, CLICCA QUI !