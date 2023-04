WhatsApp, un trucco dell’altro mondo (letteralmente): non ci saranno più problemi di confini

Da sapere su WhatsApp, ecco un trucco dell’altro mondo (letteralmente), non ci saranno più problemi di confini. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Le possibilità di utilizzo del servizio di messaggistica istantanea di Whatsapp sono infinite. L’applicazione è offre tantissime opzioni, talmente tante che nemmeno le conosciamo tutte. Solitamente tendiamo a usare la app nelle sue funzioni più comune e intuitive. Invece dovremmo imparare a conoscerla meglio, per poterne sfruttare tutte le potenzialità.

Tra le funzioni segrete molto che dobbiamo assolutamente conoscere c’è un trucco molto utile che possiamo definire addirittura “dell’altro mondo”. No, tranquilli, non stiamo parlando di al di là o di comunicazione con il mondo dei defunti. Ancora Whatsapp non è arrivata a tanto.

Si tratta, piuttosto, di un sistema di traduzione istantanea che ci permette di comunicare con altri utenti che parlano lingue diverse, anche se non conosciamo la loro lingua. Un servizio molto utile e imperdibile. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

WhatsApp, con un trucco dell’altro mondo non ci saranno più problemi di confini

Come funziona il trucco della traduzione dei messaggi di testo su Whastapp? Ora ve lo spieghiamo, cominciando con una precisazione importante: questo trucco, al momento, è possibile sugli iPhone. Quando aprite una chat di Whatsapp sul vostro iPhone, scrivete il testo dl messaggio da inviare, quindi digitate sul testo per aprire il menù di selezione e cliccate su “Seleziona tutto“. Quindi, digitando il tasto con la freccia verso destra si aprirà un menu con l’opzione per la traduzione. Cliccate su “Traduci” e si aprirà la schermata del traduttore integrato del proprio iPhone con sistema operativo iOS 15.

Selezionando la lingua di traduzione, potrete tradurre automaticamente il messaggio che avete già scritto in chat. Il testo che avete già scritto passerà direttamente alla lingua di traduzione, ad esempio dall’italiano all’inglese, senza che dobbiate fare altro. Quindi potete inviare il messaggio tradotto all’altro utente. Un sistema facile e immediato. A patto che abbiate un iPhone con iOS 15.

Oggi i traduttori automatici sono sempre più precisi ed evoluti, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Anche lo stesso Google Translator è molto migliorato negli anni. Inoltre, siamo noi utenti che possiamo correggere gli eventuali errori di traduzione del traduttore automatico, inviando la traduzione corretta. In questo modo migliorando il sistema.

Come potete vedere Whatsapp è pieno di risorse. Vi ricordiamo anche il trucco per diventare completamente invisibili quando usate l’applicazione.