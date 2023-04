SPID, la novità del governo: succederà tra pochi mesi

Novità importanti sullo SPID in arrivo dal governo: cosa cambia relativamente all’identità digitale utilizzata da milioni di persone

In questi anni, quello dello SPID è stato un sistema fondamentale e sempre più utilizzato dai cittadini per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi livello. Di recente, però, ci sono state diverse polemiche, che addirittura avrebbero potuto portare alla sua sparizione. Con problemi facilmente immaginabili per tutta la collettività, che tramite esso aveva accesso ai portali di servizi utili.

Arrivano, dal governo, novità importanti in questo senso, notizie che riguardano tutti noi e che da un certo punto di vista fanno tirare un sospiro di sollievo a quanti si chiedevano che cosa sarebbe potuto accadere, con dati importanti che rischiavano di essere persi.

SPID, le nuove regole: dal rischio abolizione al colpo di scena

Facciamo un piccolo passo indietro: lo ‘spegnimento’ dello SPID, fino a poco tempo fa, era stato paventato dal governo nazionale già nel mese di aprile corrente, per un motivo ben preciso.

Infatti, dalle aziende che gestivano le identità digitali in Italia era arrivata la minaccia di sospensione del servizio. Questo perché negli ultimi anni il servizio stesso era arrivato a una diffusione capillare (ormai, circa 34 milioni di utenti). E per questo, gli identity provider chiedevano un adeguamento dei compensi per il proprio operato di circa 50 milioni di euro. Di recente, è stato trovato un accordo per continuare a garantire l’operatività dello SPID. Anche se in maniera limitata.

SPID, fino a quando resta in vigore e cosa cambierà in futuro

Nel Decreto PNNR 3, infatti, sono stati stanziati 40 milioni di euro per la sopravvivenza dello SPID. E’ stata stipulata una convenzione che avrà valore fino al 31 dicembre 2024.

Vale a dire, che dall’inizio del 2025 lo SPID non sarà più attivo. Che cosa succederà in quel momento? Lo SPID sarà sostituito dalla Carta d’Identità Elettronica, che prenderà le sue funzioni. Tramite la CIE, infatti, si avrà una associazione dell’identità personale con quella digitale. In questo modo, si potrebbe avere un accentramento delle funzioni in tal senso, gestite dallo stato. Non a caso, la CIE è stata potenziata, per permettere l’utilizzo di livelli di sicurezza di tipo 1 e 2. Il passaggio effettivo è stato rimandato e sarà illustrato entro l’estate un progetto per l’identità digitale a carattere nazionale.