Il 2023 è cominciato male per gli automobilisti, alle prese con i rincari della benzina e del diesel dopo la sospensione del taglio delle accise decisa dal governo. Il diesel, in particolare, ha di nuovo superato i due euro al litro. Vediamo come risparmiare tra pompe bianche e app

Fine dello sconto sulle accise, inizio dei nuovi rincari. Il 2023 comincia decisamente in salita per gli automobilisti, alle prese con nuovi rincari del costo di benzina e diesel. Nella stesura della legge di Bilancio, il governo Meloni ha cancellato gli sconti su benzina e gasolio in virtù dei costi troppo elevati: si parla di almeno 7 miliardi impegnati per tagliare il prezzo dei carburanti di 30 centesimi fino al primo dicembre scorso, quando poi lo sconto si è attestato sui 18 centesimi. Ora nulla più: si pagherà tutto a prezzo pieno in ordine dei rincari crescenti. Vediamo quindi come fare per risparmiare qualcosa e non subire un salasso quando si è alla pompa.

Pompe bianche – Si tratta di stazioni di servizio che non sono legate a grandi marchi petroliferi. Chiamate, per questo, anche “no logo.” Non si tratta certo di un fenomeno recente: da anni sono presenti su tutto il territorio italiano. Negli ultimi tempi hanno però assunto una dimensione molto più ampia, arrivando a quota 7718 distributori censiti a fine dicembre. Negli ultimi mesi sono nati anche dei network come Vega, Beyfin, Retitalia e Keropetrol. Ma perché alle pompe bianche, tendenzialmente, si risparmia? La filosofia di base è: “No frills”. Niente fronzoli. Nessuna raccolta premi, nessun piano fedeltà, nessun carburante che garantisca altissime prestazioni all’auto. Solo ed esclusivamente servizi essenziali. Inoltre, c’è la possibilità – per le pompe bianche – di approvvigionarsi di carburanti da fornitori diversi. Evitando le rigidità imposte dal marchio petrolifero di riferimento.

Le App – Esistono, ormai, diverse app per smartphone e tablet che confrontano i prezzi alla pompa. Una di esse è Prezzi Benzina, che permette di visualizzare su una mappa interattiva le stazioni di servizio disponibili in zona con i relativi prezzi praticati. L’app, così come Google Maps, è collaborativa: ogni utente può segnalare un aggiornamento di prezzo o dei servizi dei gestori. Altra app, ma solo per Android, è Carburante Più Economico. Un servizio che elenca i benzinai in ordine di distanza dalla posizione in cui ci si trova e da quella inserita nella barra di ricerca.