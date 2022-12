Lutto nella musica italiana: lacrime per uno dei volti più amati

Un grave lutto ha colpito in queste ore la musica Italiana. Infatti ci ha lasciato uno dei volti più amati del settore nostrano: di chi si tratta.

Giornata triste per il mondo della musica italiana, colpita da un altro gravissimo lutto. In queste ore ci ha detto addio uno dei volti più amati del settore. L’annuncio arriva direttamente dalla figlia.

In queste ore un grave lutto ha colpito la musica italiana. Stiamo parlando della dipartita di Elio Cipri, noto discografico e papà della cantante Syria. A dare l’annuncio della scomparsa dell’uomo è stata proprio la cantante con un messaggio e una foto sui social network. L’uomo è stato artefice di tanti successi musicali nonché inventore della figura del promoter musicale. Su Instagram Syria – il cui vero nome è Cecilia Cipressi – ha annunciato la morte dell’adorato padre.

Il cognome dell’uomo era Cipressi, ma decise di accorciarlo proprio a causa della sua carriera musicale. Sui social Syria ha quindi scritto: “Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci cose speciali” – ha poi continuato – “Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!“. Andiamo quindi a vedere l’addio della cantante al suo padre.

Lutto nella musica italiana, è morto Elio Cipri: era il padre di Siria

Syria ha quindi deciso di salutare il padre con un lungo post sui propri social. Dopo le parole in cui annunciava il lutto, la cantante ha continuato scrivendo: “Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme… Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come farò senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo” – concludendo – “Riposa in pace anima bella, quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato sei unico papà!“. Queste parole dimostrano quanto la cantante fosse legata al padre.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivato da diversi esponenti del mondo della musica. Tra questi è arrivato anche quello di Emma Marrone, che proprio di recente ha perso il padre a causa della leucemia. La popstar italiana ha quindi voluto mostrare la sua vicinanza alla collega scrivendo: “Ti abbraccio sorella“. Le due infatti hanno sempre avuto un un ottimo rapporto, privato e professionale. Ci lascia quindi uno dei protagonisti della discografia italiana dagli anni Sessanta ad oggi, in grado di portare alla ribalta tantissimi artisti italiani.