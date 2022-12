Alessia Marcuzzi, la presa in giro l’ha segnata: “Non lo faccio davanti agli altri” – VIDEO

Alessia Marcuzzi ha rivelato un aneddoto che fino ad ora non aveva mai voluto rivelare: c’è una presa in giro che l’ha davvero segnata, ecco di cosa si tratta.

Era già nell’aria da diverso tempo, ma l’ufficialità è arrivata solamente a settembre. Alessia Marcuzzi è tornata single, ed il matrimonio con l’imprenditore ed amico di lunga data, Paolo Calabresi Marconi. Secondo il gossip, ci sarebbero stati dei tradimenti da parte di entrambi: Alessandro Rosica avrebbe rivelato anche un flirt con Stefano De Martino.

Il cambio di stato sentimentale è coinciso anche con un passaggio dal parrucchiere: la Marcuzzi è tornata al suo colore naturale, un castano ramato. La fine del 2022 è stato all’insegna dei cambiamenti per la showgirl. Dopo un’intera carriera in Mediaset, ha anche deciso di firmare un contratto con la Rai, per la quale sta registrando Boomerissima.

Alessia Marcuzzi presa in giro: l’incredibile racconto

La partenza della nuova trasmissione di Alessia Marcuzzi è prevista per il 10 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1. Il 15 dicembre, però, si è già registrata la prima puntata. I protagonisti in studio sono stati Tommaso Zorzi e Claudia Gerini, che secondo il gossip i due avrebbero iniziato prima ad alzare i toni, poi avrebbero litigato apertamente.

Non è questa l’unica esperienza che Alessia Marcuzzi farà con Claudia Gerini. Le due artiste sono state fra le protagoniste di “Bulli Stop – Christmas Show“, lo spettacolo di Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale con il Bullismo. Nell’Auditorium Conciliazione di Roma lo spettatore ha potuto vedere diversi vip discutere di bullismo.

“Mi ha reso molto insicura, per anni ho portato solo i pantaloni”

Alessia Marcuzzi è salita sul palco insieme a Claudia Gerini e Katia Follesa. La showgirl è stata una piacevole sorpresa: il pubblico è abituata a vederla come conduttrice, ma il 19 dicembre ha mostrato di poter anche essere una valida performer. Dal racconto è emerso che anche la Marcuzzi, incredibilmente, ha un’insicurezza riguardo il suo corpo.

Lavorando nel mondo dello spettacolo ha imparato a mettersi in posa per non far notare il difetto fisico, ma ha sempre avuto le gambe molto storte. Quando era piccola la prendevano in giro, dicendole che in mezzo alle sue gambe sarebbe potuto passare un treno. Questo l’ha resa più fragile, e per diverso tempo non ha voluto indossare le gonne.

Ecco uno spezzone dell’esibizione di Alessia Marcuzzi, dove racconta come la presa in giro subita da piccola l’abbia segnata: